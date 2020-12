Tennis: Fabio Fognini e Jannik Sinner giocheranno gli Australian Open

(credits: Australian Open)

FRANCESCO LOIACONO - Fabio Fognini e Jannik Sinner giocheranno gli Australian Open di tennis maschile che si disputeranno a Melbourne dall’8 al 21 Febbraio 2021. Lo hanno comunicato l’allenatore di Fognini Alberto Mancini e il tecnico di Sinner Riccardo Piatti. I due tennisti Italiani giocheranno prima degli Australian Open il torneo di Antalya in Turchia dal 5 al 13 Gennaio 2021.



Dopo questo torneo Sinner si preparerà per Melbourne allenandosi in Australia con lo spagnolo Rafa Nadal, numero 2 al mondo nella classifica ATP. Non è escluso che Fognini e Sinner possano giocare inoltre anche uno o due tornei a Melbourne a Gennaio 2021 prima degli Australian Open. Fognini cercherà di qualificarsi nel 2021 alle ATP Finals che si disputeranno a Torino al Pala Alpi Tour, nella terza settimana di Novembre.