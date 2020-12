Tennis: l'americana Sofia Kenin eletta miglior giocatrice del 2020

FRANCESCO LOIACONO - Sono stati assegnati i premi WTA di tennis donne. L’americana Sofia Kenin è stata eletta miglior giocatrice del 2020. Ha vinto in questa stagione gli Australian Open. La Kenin è quarta nella classifica WTA. La polacca Iga Swiatek si è aggiudicata il premio per la miglior tennista emergente. La diciannovenne tennista ha vinto nel 2020 l’Open di Francia al Roland Garros. La Swiatek è diciassettesima in classifica.

Miglior rivelazione del 2020 l’argentina Nadia Podoroska che nella classifica mondiale WTA è salita in pochi mesi dal numero 250 al numero 48. Nella categoria ritorno a giocare ha vinto la bielorussa Victoria Azarenka, la quale è tornata da Agosto a disputare i tornei della WTA, dopo l’infortunio muscolare. La Azarenka è tredicesima in classifica WTA.