Tennis: Roger Federer è l'unico tennista a vincere un titolo in ogni categoria

FRANCESCO LOIACONO - Roger Federer è stato l’unico tennista in carriera a vincere un titolo in ogni categoria. E’ successo nel 2010. Lo svizzero vinse in quell’anno un titolo del Grande Slam, l’Australian Open. Le ATP Finals. Un Master 1000, il Torneo di Cincinnati. Un ATP 500, il Torneo di Basilea. E Un ATP 250, il torneo di Stoccolma. Federer è numero 5 al mondo nella classifica ATP di tennis maschile. Negli ultimi mesi ha giocato pochi tornei per evitare i possibili contagi del Covid 19. E’ tra i migliori tennisti al mondo. Si sta allenando in modo intenso per cercare di vincere numerosi tornei nel 2021.