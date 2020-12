Basket: l'Armani Milano vince 75-55 in casa con l'Alba Berlino in Eurolega

FRANCESCO LOIACONO - In Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 75-55 in casa contro i tedeschi dell’Alba Berlino. Primo quarto, Punter 6-5 per i lombardi. Thiemann, 13-11 per i tedeschi. Le Day, 16-13 Armani. Hines, Milano si impone 19-13. Secondo quarto, Delaney 25-13 per la squadra di Ettore Messina. Micov, 29-17. Ancora Micov, 33-20. Shields, l’Armani prevale di nuovo 42-22. Terzo quarto, tripla di Delaney 47-24 Milano. Punter, 51-28.

Lo tiene in gara l’Alba Berlino, ma 58-34 Armani. Rodriguez, Milano trionfa 64-41. Quarto quarto, Punter 69-48 Armani. Tarczewski, 71-51. Roll, 73-53. Le Day, Milano vince questo quarto e 75-55 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono ottavi in classifica con 12 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Punter 14 punti e Rodriguez 12. Nell’Alba Berlino Lo e Siva 11 punti. Nel prossimo turno Milano giocherà giovedì 3 Dicembre alle 20, 45 in casa contro i greci del Panathinaikos Atene.