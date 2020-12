Vaccino AstraZeneca sicuro al 70%

ROMA - Il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca e dell’Università di Oxford è sicuro ed efficace al 70%. La conferma arriva da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, che ha rilasciato i risultati parziali ottenuti dai test del farmaco nel Regno Unito, Brasile e Sud Africa. Permangono i dubbi su quanto il farmaco possa aiutare a proteggere gli over 55, punto chiave per un vaccino che si spera possa essere diffuso in tutto il mondo grazie al suo basso costo, disponibilità e facilità d’uso.