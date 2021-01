21 gennaio '21: nasce a Livorno il PCI

Il 21 gennaio 1921, dopo 6 giorni di dibattito che animarono il XVII Congresso del Partito Socialista Italiano celebrato in Livorno, nasce il Partito Comunista italiano. I contrasti tra i riformisti di Turati e i massimalisti rivoluzionari di Giacinto Menotti Serrati, provocarono la prima scissione all'interno del socialismo e, più in generale, nella sinistra italiana.A ventisei anni di distanza, con quella di Palazzo Barberini (11 gennaio 1947), il Partito Socialista subì la seconda scissione con la nascita del Partito Socialdemocratico italiano che si rivelò determinante per la sconfitta del Fronte Popolare (composto dai Socialisti e dai Comunisti) e per la vittoria della Dc e delle forze politiche laiche nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.Settant'anni dopo Livorno, il 3 febbraio 1991 nel congresso di Rimini si chiuse l'era del PCI con la nascita del PDS (Partito Democratico della Sinistra italiana) e sulla scia della svolta della Bolognina impressa un anno prima dal suo Segretario Achille Occhetto, e formalizzata nel penultimo congresso svoltosi a Bologna dal 7 all'11 marzo 1990.Dopo questi due congressi e a 100 anni di distanza, il patrimonio politico-culturale del PCI è stato gelosamente conservato prima da Rifondazione Comunista e poi da Sinistra Europea, i due soggetti politici che dal 12 dicembre 1991 e dal 3 marzo 1992 hanno portati avanti l'attuabilità del Comunismo in Italia.