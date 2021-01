25enne decapitato da petardo

- Tragedia in Francia, dove l'esplosione di un petardo ha provocato la decapitazione di un 25enne. Il grave episodio è avvenuto a Boofzheim, nel basso Reno, dove poco dopo la mezzanotte la vittima sarebbe uscita in strada insieme ad un 24enne, quando un petardo che stava maneggiando è esploso in maniera imprevista uccidendo sul colpo il giovane e la sua quasi decapitazione. L'altro giovane fortunatamente è stato lievemente ferito al cuoio capelluto ed è stato trasferito dai Vigili del fuoco all'ospedale di Strasburgo-Hautepierre.