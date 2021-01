50 milioni per completare la metro Salento. L’assessora ai trasporti risponde a Pagliaro

BARI - L’assessore ai trasportiha risposto al consiglieresu “un altro di quei problemi che sono una ferita profonda del nostro e del mio Salento, la grande incompiuta tra le opere pubbliche, attesa da venticinque anni, questa realizzazione della metropolitana di superficie del Salento” – ha spiegato l’esponente de La Puglia domani.L’assessore ha sottolineato che è stata già inviata risposta scritta “con l’obiettivo di spiegare dettagliatamente come il costo totale del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto, passato per effetto del trasferimento della proprietà di Ferrovie Sud Est al gruppo Ferrovie dello Stato, nonché per effetto della nuova normativa, è un problema che viene da lontano.L’assessore ha sottolineato la necessità di reperire il nuovo fabbisogno finanziario, pari a 50 milioni di euro.“Si tratta di un intervento che è alla nostra attenzione – ha spiegato l’assessora - non è solo la vostra battaglia, ma sarà la nostra battaglia. L’Assessorato è al lavoro per risolvere anche questa questione, che mi sta cuore anche e con l’aiuto del Presidente Emiliano, riusciremo a sensibilizzare il Governo nazionale.