Ospedale Monopoli, Lacatena a Lopalco: “Struttura centrale per l’intero territorio del sud barese”

BARI - “Sull’ospedale di Monopoli ho presentato un’interrogazione nei giorni scorsi per avere lumi sul destino dell’Unità Operativa Complessa di Urologia, ma anche sulle prospettive future della struttura sanitaria. Ponendo l’accento su un discorso di ampio respiro, la questione è fondamentale soprattutto alla luce del prossimo trasferimento nel nuovo ospedale e del ridimensionamento delle strutture di Conversano e Fasano, a cui conseguirà, come è presumibile, un aumento dell’utenza per il 'San Giacomo'". Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia,"Ergo - prosegue la nota -, è necessario immaginare un potenziamento vero del nosocomio di Monopoli anche dal punto di visto organizzativo affinché sia in grado di far fronte all’incremento di pazienti. Ed oggi, durante il Consiglio regionale, ho rinnovato l’istanza all’assessore Lopalco che ha condiviso con me l’idea di guardare al “San Giacomo” come ad un presidio centrale per tutto il territorio del sud barese. Naturalmente, proseguirà la nostra azione di controllo e verifica a tutela del servizio erogato dall’ospedale, del personale e di tutti i cittadini-pazienti del bacino d’utenza”, conclude.