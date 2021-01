Anche in Germania oltre 1 mln di vaccinati

BERLINO — La Germania ha superato il milione di vaccinazioni: lo riferisce oggi il Robert Koch Institute, che parla di 1,05 milioni di vaccinazioni registrate, di cui 79.759 solo ieri. La Germania conta 83 milioni di abitanti. La cancelliera Angela Merkel e i governatori dei 16 Laender si consulteranno martedì per decidere come procedere con le misure di lockdown, che sono in scadenza il 31 gennaio. Intanto, nella nazione si registrano 18.678 nuovi casi di Covid-19 e 980 morti: negli ultimi sette giorni ci sono stati 139 casi ogni 100mila residenti, ben al di sopra del massimo di 50 che le autorità vogliono raggiungere.