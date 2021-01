Aperti i lavori del Consiglio: la presidente Capone sui fondi UE

BARI - Un intervento della presidente del Consiglio regionalesulla programmazione dei fondi europei Next generation ha aperto i lavori dell’Assemblea, una seduta dedicata all’esame e approvazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni.Sulle risorse europee, la presidente ha sottolineato l’esigenza di non fermarsi solo alle “discussioni sulle percentuali d’impiego delle risorse al sud, al centro o al nord” quanto di avere, “piuttosto, una visione di medio e lungo periodo rispetto all’Italia che vogliamo, quella nella quale i giovani non fuggono, gli imprenditori investono con fiducia, le donne e gli uomini possono lavorare con la giusta serenità e gli anziani sentirsi meno soli”. Questa la partita da giocare con il Piano per la ripresa dell’Europa dal Covid-19.