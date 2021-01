Bari, Daniele Lanave: ''La mia rinascita nel nuovo singolo ''Stanco della gente''

BARI - Da oggi - Venerdì 22 Gennaio - è in radio e su tutte le piattaforme digitali "Stanco della gente", il nuovo singolo del cantautore pugliese Daniele Lanave, tratto dal nuovo album “Friend zone” (On the set/Believe digital). Prodotto da Luca Venturi, per Prima la musica italiana, “Stanco della gente” scritto da Daniele Lanave, è arrangiato da Tempoxso (registrato tra Milano ed il Mast Academy studio di Bari. Il mastering è a cura di Claudio Giussani presso Energy Mastering di Milano. Il brano è accompagnato dal videoclip diretto da Marco D'andragora, (DAMSTUDIO) ed è stato girato c/o Hivestudio (Bisceglie).

“In questo brano ho tirato fuori tutta la mia rabbia, rancore e delusione verso le persone che in tutti i modi possibili hanno cercato di farmi del male - racconta l'artista. Grazie alla mia tenacia e determinazione, ho mandato via questa gente e come l’araba fenice sono risorto dalle mie ceneri più forte di prima”.