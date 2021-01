Basket, Armani Milano: l'allenatore Ettore Messina raggiunge le 500 presenze nel Campionato di A/1

(via Olimpia Milano fb)

FRANCESCO LOIACONO - L’ allenatore dell’Armani Milano Ettore Messina raggiunge le 500 presenze nel Campionato Italiano di A/1 di basket maschile domenica 3 Gennaio 2021 nella partita delle 18 in casa contro Pesaro. Ha esordito come tecnico nel 1989/90 con la Virtus Bologna dove ha allenato per 338 partite.

Con la squadra emiliana ha vinto tre scudetti, nel 1992/93 nel 1997/98 e nel 2000/2001 e 4 Coppe Italia, nel 1990, 1999 2001 e 2002. Nel 2002/03 è stato il tecnico della Benetton Treviso per tre stagioni. Ha allenato i veneti in 129 partite ed ha vinto nel 2002/03 lo scudetto la Coppa Italia e la Supercoppa. Ettore Messina da due stagioni allena a Milano. Con la squadra lombarda è stato in panchina 32 volte ed ha vinto una Supercoppa a Settembre 2020.