Tennis: Berrettini e Fognini giocheranno nell'Italia nell'ATP Cup

Matteo Berrettini e Fabio Fognini giocheranno nell’Italia nell’ATP Cup di tennis maschile a Melbourne in Australia dall’1 al 5 Febbraio 2021. Nella Serbia ci saranno Novak Djokovic e Dusan Lajovic. Dominic Thiem e Dennis Novak giocheranno nell’Austria. La Russia potrà contare su Daniil Medvedev e Andrej Rublev. Nella Grecia saranno presenti Stefanos Tsitsipas e Michail Pervolarakis.

Nella Germania giocheranno Alexander Zverev e Jan Lennard Struff. Nell’Argentina ci saranno Diego Schwartzmann e Guido Pella. Nel Giappone saranno protagonisti a Melbourne Kei Nishikori e Yoshihito Nishioka. La Francia potrà contare su Gael Monfils e Benoit Paire. Il Canada farà giocare Denis Shapovalov e Milos Raonic. L’Australia presto deciderà i tennisti da utilizzare negli incontri. Non ci sarà a Melbourne la Svizzera perché non è disponibile Roger Federer che non è guarito dopo l’infortunio al ginocchio.