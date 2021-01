Nei quarti di finale di Coppa Italia l’Atalanta vince 3-2 in casa contro la Lazio e si qualifica per le semifinali. Nel primo tempo al 7’ la squadra di Giampiero Gasperini passa in vantaggio con Dijmsiti, tiro di sinistro. Al 17’ pareggia Muriqi di testa. Al 34’ la Lazio va in vantaggio con Acerbi, tiro di destro. Al 37’ i bergamaschi pareggiano con Malinovskyi, tiro rasoterra su cross di Muriel.

Nel secondo tempo al 12’ Miranchuk con un tiro da pochi metri su passaggio di Romero realizza la rete decisiva dei lombardi. Nelle semifinali che si disputeranno con gare di andata e ritorno l’Atalanta sfiderà la vincente dell’ultimo quarto di finale che si giocherà stasera alle 21 a Napoli tra il Napoli e lo Spezia.