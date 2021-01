Dodici giocatori del Varese sono risultati positivi al Covid 19 in A/1 di basket maschile. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Sono asintomatici, stanno bene. Sono stati posti in quarantena a casa e saranno seguiti ogni giorno dai medici fino alla completa guarigione.

La partita Trieste-Varese della quattordicesima giornata di andata di A/1 che si doveva giocare oggi alle 18,30 è stata rinviata a data da destinarsi. Il Varese è ultimo in classifica con 6 punti. Il Trieste terzultimo a 8 punti insieme a Cantù e Fortitudo Bologna.