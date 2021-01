Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 75-51 in casa col Bayern Monaco

(Credits: Via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventunesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 75-51 in casa contro i tedeschi del Bayern Monaco. Primo quarto, Leday 6-0 per i lombardi. Moraschini, 11-2. Hines, 18-8. Tarczewski, Milano prevale 20-10. Secondo quarto, Datome 24-12 Armani. Punter, 30-13. Leday, 34-16. Hines, 38-20. Rodriguez, precisa tripla, Milano si impone di nuovo 42-20. Terzo quarto, Moraschini, 47-20. Delaney, 51-28. Leday, 54-30. Tarczewski, 58-32. Rodriguez, 63-34. Milano trionfa 63-35. Quarto quarto, Delaney 66-43 Armani. Moraschini, 68-44.

Ancora Moraschini, 71-44. Biligha, Milano vince questo quarto e 75-51 tutta la partita. Successo meritato per l’Armani. E’ quarto in classifica con 26 punti. Migliori marcatori nei lombardi allenati da Ettore Messina Rodriguez 14 punti e Punter 12. Nel Bayern Monaco Reynolds 12 punti e Flaccadori 8. Nella ventiduesima giornata l’Armani Milano giocherà martedì 26 Gennaio 2021 alle 20,45 in casa contro i greci dell’Olympiacos Atene.