Tennis: Federer giocherà a Doha Dubai e Rotterdam

FRANCESCO LOIACONO - Lo svizzero Roger Federer tornerà a giocare a Marzo 2021 nel torneo di tennis maschile ATP 250 di Doha in Qatar. Dopo disputerà il torneo ATP 500 di Dubai negli Emirati Arabi e il torneo di Rotterdam in Olanda. Federer che ha 39 anni prima di rientrare in questi tre tornei si sta allenando in modo intenso dopo l’infortunio e le operazioni al ginocchio.

Non gioca da Gennaio 2020 quando fu eliminato in semifinale 7-6 6-4 6-3 dal serbo Novak Djokovic agli Australian Open. Lo svizzero ha vinto tre volte nella sua carriera a Doha nel 2005 2006 e 2011. Non giocherà gli Australian Open dall’8 al 21 Febbraio 2021. E’ al numero 5 della classifica mondiale ATP e non è escluso che possa partecipare alle Olimpiadi di Tokjo tra Luglio e la prima settimana di Agosto 2021.