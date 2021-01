Basket: nuova vittoria per l'Happy Casa Brindisi che si classificano al secondo posto

(credits: Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 74-73 in casa contro Trento. Primo quarto, Perkins 4-0 per i pugliesi. Willis allunga 7-0. Zanelli, Brindisi prevale 19-16. Secondo quarto, Harrison 27-20 Happy Casa. Ladurner tiene in gara Trento, però 27-22 per la squadra di Frank Vitucci. Saunders, 32-29 Trento. Di nuovo Saunders, Trento si impone 39-35.

Terzo quarto, Harrison mantiene in partita Brindisi, però 53-42 Trento. Williams, 55-45 per la squadra avversaria. Forray, Trento trionfa 57-50. Quarto quarto, Browne 60-50 Trento. Gaspardo permette ai pugliesi di portarsi a -1, 60-59 Trento. Ancora Gaspardo con una precisa tripla, 64-60 Happy Casa. Browne, 69-64 Trento. Harrison, 70-69 per la squadra di Frank Vitucci. Maye molto efficace con i tiri liberi, 71-70 Trento. Browne allunga 73-71. Harrison, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 74-73 tutta la partita.

Successo meritato per i pugliesi che si classificano al secondo posto con 20 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Frank Vitucci Harrison 18 punti e Gaspardo 15. Nel Trento Morgan 19 punti e Browne 18. Nella quindicesima giornata di andata l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 10 Gennaio alle 17 fuori casa contro Varese.