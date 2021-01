ROMA — Secondo le indicazioni del Governo, le scuole superiori riaprono il 7 con la didattica e distanza e l’11 in presenza (al 50%), ma non in tutte le regioni. In Campania le materne e le prime due classi delle elementari riapriranno l’11, l’intera scuola primaria il 18 e il 25 le secondarie di primo e secondo grado. Nelle Marche, in Veneto e in Friuli le superiori riapriranno l’1 febbraio.