Capolavoro Leao: il Milan espugna Benevento

(via Ac Milan fb)

Il Milan espugna il Vigorito battendo il Benevento 0-2 dell'ex Pippo Inzaghi. A decidere il match un gol per tempo di Kessiè e Leao. I rossoneri passano in vantaggio grazie al calcio di rigore che l'arbitro Pasqua fischia per il fallo di Tuia su Rebic su disimpegno di Montipò. Dal dischetto al 15' Kessiè non sbaglia e realizza l'0-1. Al 20' i padroni di casa spaventano i rossoneri con il palo di Insigne a Donnarumma battuto e al 33' arriva l'espulsione diretta di Tonali per intervento pericolo su Ionita.Nella ripresa Leao inventa il gol capolavoro: tiro a giro da posizione defilata che non lascia scampo a Montipò. Al 60' il Benevento ha l'occasione di accorciare le distanze per il calcio di rigore fischiato per il fallo di Krunic su Caprari. Dal dischetto l'attaccante calcia clamorosamente fuori. Finisce 0-2 con il Diavolo che torna nuovamente in testa alla classifica tallonata dall'Inter ad un punto.