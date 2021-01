Dopo il vertice riunito dal premier Giuseppe Conte, con il ministro Boccia, i capidelegazione della maggioranza e il Comitato Tecnico Scientifico è emersa l'idea di un 'provvedimento ponte' tra il 7 e il 15 gennaio. Tra le ipotesi allo studio il divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da asporto nel prossimo week end e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti.

ROMA - Palazzo Chigi e i tecnici hanno in serbo nuove restrizioni per l'Italia dopo l'Epifania. La scadenza del decreto natalizio, al momento prevista il 6 gennaio, potrebbe essere infatti prorogata con un'ordinanza del ministro della Salute. Ma non è l'unica ipotesi in campo.