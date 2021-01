Carlo Mey Fumalaro: ''La mia musica a sostegno dei bambini più sfortunati''

Quando la musica fa del bene e unisce mondi diversi. E' nel caso del celebre cantautore Carlo Mey Fumalaro ( interprete maschile della sigla della celebre soap-opera “Un Posto Al Sole”), che ha pubblicato il nuovo singolo ''Donna Nera'' (Cieffe Label/Soundrop), secondo singolo estratto dall’album “Cuba Cafè” in uscita quest'anno.

Il brano è accompagnato dal videoclip girato da Jhon Appleton ed è girato tra Africa, Brasile e Milano, creando un legame tra paesi, paesaggi e culture diverse, ma unite dallo stesso amore per il prossimo e dalla musica. Ma il progetto ha un sapore speciale, come ci racconta lo stesso Carlo. «Donna nera è un brano che parla di uguaglianza e integrazione, un brano che mescola musicalità blues, afro e la melodia Italiana. Sia il testo che la musica hanno le radici nella mia infanzia; quando ero piccolo ho vissuto per 6 anni in Venezuela nella città di Caracas – racconta - durante quegli anni avevo una bambinaia che si prendeva cura di me: Ines, una bellissima ragazza di colore. Questa canzone è dedicata a lei. Grazie a lei, fin da bambino, ho capito che non esistono differenze di razza e di colore.

Il ricavato dagli ascolti del brano “Donna Nera” sulle varie piattaforme digitali verrà interamente devoluto all’Associazione di beneficienza “Emergenza Musica”: Questo progetto assume un significato ancora più importante - ci spiega - perché con il ricavato dagli ascolti di questo brano ho scelto di collaborare con “Emergenza Musica”, un’organizzazione di beneficienza che si prefigge di portare strumenti ai bambini in Africa, perché sono convinto che si possa porre fine alle guerre anche grazie alla cultura, all’arte e alla musica. E con questo progetto cerchiamo di offrire anche ai ragazzi più sfortunati un’opportunità per esprimere se stessi e prendere consapevolezza delle proprie capacità. La prima città che raggiungeremo con i nostri strumenti sarà Luanda, in Angola, dove “Emergenza Musica” sarà patrocinata dall’Ambasciata Italiana».

Carlo Mey Famularo, al secolo Carlo Famularo, è un cantautore e musicista napoletano, noto come l’interprete maschile della sigla della celebre soap-opera italiana “Un Posto Al Sole”. Inizia la sua carriera musicale nel 1991, suonando con Billy Preston e Sam Moore in una data della loro tournée Italiana. Nel 1996 interpreta insieme a Monica Sarnelli la sigla musicale della soap-opera “Un Posto al Sole”, in onda dal 1996 su Rai Tre e ascoltata ogni sera da 1,4 milioni di persone in Italia e da 20 milioni di italiani residenti nel mondo, grazie a Rai Italia.