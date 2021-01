Chi ritorna a scuola da oggi

ROMA - Riaprono gli istituti scolastici per circa un milione di studenti delle superiori e delle medie in Italia. Non per tutti, però, le lezioni saranno al 100% in presenza. Ecco la situazione Regione per Regione.– Per quanto riguarda le superiori si proseguirà con la didattica a distanza al 100% almeno fino all'1 febbraio.– Tutti gli studenti sono rientrati a scuola il 7, per i ragazzi delle superiori lezioni in presenza al 50%– La provincia autonoma di Bolzano va in zona rossa, ma Kompatscher tira dritto: si rimane in presenza. L’Alto Adige, per volontà della giunta, rimarrà così giallo, a prescindere da quanto indicato dal governo Conte.– Attività didattica in presenza al 50% nelle scuole secondarie. Si punta a passare presto al 75% e poi al 100%. Piemonte – Gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe lunedì 18, se non ci saranno ordinanze regionali che danno indicazioni diverse.– Alle scuole superiori si proseguirà per un’altra settimana con la didattica a distanza. Probabile il ritorno in classe per lunedì 25.– La Regione entrerà in zona rossa, quindi le lezioni in presenza saranno limitate alle elementari fino alla prima media. Didattica a distanza per tutti gli altri.– Fino al 31 gennaio in base alla quale l’attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado viene svolta in didattica a distanza. Veneto – Prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio.– Lunedì 18 rientro per i ragazzi delle superiori al 50% dopo la sentenza del Tar che ha bocciato l’ordinanza regionale.– Le scuole superiori hanno ripreso le lezioni in presenza l’11 gennaio. Marche – La didattica a distanza proseguirà al 100% per le scuole secondarie di secondo grado fino al 31 gennaio.– Didattica “esclusivamente a distanza” fino al 23 gennaio nelle scuole superiori umbre.– Lunedì 18 si ritorna in presenza per le scuole superiori– Sono tornati a svolgere la didattica in presenza dall’11 il 50% degli studenti delle superiori fino ad arrivare al 75% dal 16 gennaio.– Ripresa dell’attività in presenza da lunedì 18. Per quanto riguarda le scuole superiori “la frequenza degli studenti è limitata al 75%”.– A partire dal 18 gennaio sarà valutata la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria e dal 25 gennaio per la secondaria di primo e secondo grado.– I ragazzi delle superiori – secondo una ordinanza regionale – saranno in didattica a distanza fino al 31 gennaio.– Le superiori rimarranno in didattica a distanza fino al 31 gennaio.– La regione diventa zona rossa. Non solo restano chiuse le scuole superiori, ma da lunedì chiudono anche le seconde e terze medie. La misura vale, almeno, fino al 31 gennaio. In presenza scuola dell’infanzia, primaria e la prima media.– Gli studenti delle superiori non rientreranno in classe prima dell’1 febbraio per decisione della Regione.