- All'indomani della fiducia incassata al Senato, alle 18.30 di mercoledì 20 gennaio Giuseppe Conte è salito al Colle per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla 2 giorni parlamentare che lo ha visto impegnato nel chiedere la fiducia al "suo" secondo esecutivo.L'incontro, come riferiscono fonti vicine al Quirinale, è stato "interlocutorio". Una definizione che lascia non poche ombre sulla prosecuzione del Conte bis, anche a seguito dell'emersione della cosiddetta maggioranza "semplice" dal voto espresso dall'aula di Palazzo Madama nella serata di martedì 19 gennaio 2021.