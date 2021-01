Coppa Italia: l'Inter vince il derby e vola in semifinale

(via Inter Fb)









Sembra che oltre il centesimo non restino altro che i supplementari. Invece agli sgoccioli di gara ecco l'altro colpo di scena: la perla su punizione di Eriksen entrato pochi minuti prima. Il danese regala la semifinale di coppa Italia, sorprendendo tutti, interisti compresi. In parità numerica sarebbe stata un'altra partita, ma l'Inter è riuscita a spuntarla. Il cartellino pesa sul campione rossonero perché commettendo un fallo ingenuo nel secondo tempo viene espulso e spalanca la rimonta dell'Inter. Conte mischia un po' le carte avanzando Kolarov, poi inserisce anche Lautaro lasciando Sanchez in campo. La gara va in parità con il rigore trasformato da Lukuku. Il fallo su Barella è netto, ma l'arbitro si affida al var. I nerazzurri premono in attacco, ma Lautaro sbaglia ancora, poi Lukaku è fermato più volte da Tatarusani. Lo svedese e Leao riescono ad aprire spazi e a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il Milan gestisce bene la gara, anche Lukaku è ben ingabbiato. Proprio uno scontro del nove nerazzurro con Romagnoli accende la miccia. Il belga ha ino scambio di vedute molto ravvicinato con Ibrahimovic che non smette di provocarlo fino agli spogliatoi. Ovviamente i due vengono ammoniti.

- Cento minuti è durato il derby di Milano di coppa Italia. Cento minuti di colpi di scena con l'Inter che batte il Milan per 2-1. Il tempo prolungato è per via dell'infortunio dell'arbitro. Anche questo è successo nel quarto di coppa. I nerazzurri, come spesso accade, vincono di rimonta. Ibrahimovic, infatti, nel primo tempo, con una giocata delle sue porta il Milan in vantaggio. Il suo diagonale è un colpo da biliardo e favorisce un dominio rossonero, fatto di un gioco convincente.