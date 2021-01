Crisi di governo, Conte oggi al Quirinale per le dimissioni

ROMA - L'esecutivo ha le ore contate. Dopo il Consiglio dei ministri, il premier salirà al Colle per rimettere l'incarico in vista di un possibile Conte ter. Gli alleati confermano la fiducia, ma il centrodestra vuole nuove elezioni."Se Conte non pone veti su Iv, la delegazione Iv non porrà veti sul suo nome", dicono dal partito di Renzi. L'avvocato non vorrebbe subire più il ricatto dei numeri renziani, ma si arrende a una maggioranza che ancora non c'è. Consapevole del rischio che nei prossimi giorni potrà nascere il Conte ter ma anche un governo con un altro premier.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella attende il passo indietro del premier per gestire una crisi di governo che si apre in un momento delicatissimo per il Paese. Ma anche per questo, osservano dalla maggioranza, nessun passaggio potrà essere formale.