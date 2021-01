Fratelli d'Italia: "La scuola di Emiliano... nessun piano solo ordinanze"

BARI - “Mentre anche le Università si aprono alle lezioni in presenza, in Puglia si continua con una scuola che funziona a colpi di ordinanze! Ancora oggi i nostri ragazzi possono organizzare la loro vita scolastica a singhiozzo: da oggi fino a sabato prossimo, 30 gennaio, ancora da casa per tutti gli studenti delle scuole superiori, mentre gli alunni delle scuole elementari e medie in presenza. Poi per la settimana successiva, dal primo febbraio e sino al 6 febbraio, i ragazzi delle superiori potranno tornare in classe, ma con il limite del 50% di presenza di studenti in ogni istituto. Insomma chi s? e chi no… e con quale criterio? Ma soprattutto con quale Piano?“Da mesi – da quando è iniziato l’anno scolastico a settembre – invitiamo il presidente Michele Emiliano a formulare una proposta didattica organica che preveda accanto alla didattica scolastica, trasporti efficienti e un sistema sanitario in grado di prevenire il virus in classe. Per mettere insieme tutto questo non servono ordinanze a scadenza settimanale, serve un progetto strutturato che coinvolga gli assessorati competenti (praticamente tutta la Giunta). Un vero e proprio Piano che in Consiglio regionale vorremmo che arrivasse prima della fine dell’anno scolastico”.