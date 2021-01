MARSIGLIA - Olympique Marsiglia-Rennes non si è giocata. Non a causa del maltempo o del coronavirus, ma perché la squadra di casa ha chiesto il rinvio dopo che decine di suoi 'tifosi' hanno invaso il centro di allenamento e colpito, secondo le accuse, un giocatore. Una 'protesta' per le recenti sconfitte della squadra più titolata di Francia dopo il Psg.