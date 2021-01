Il funzionamento del social network cinese è governato da un algoritmo. L'iscrizione a TikTok è semplice e non richiede particolari verifiche. Si può mettere 'mi piace' sui video che si susseguono nel flusso, così come condividerli.TikTok funziona di default con account pubblici, ovvero tutto ciò che viene pubblicato sulla piattaforma (se non indicato diversamente dopo essersi registrati) sarà visibile a chiunque, anche ai non iscritti che vogliono utilizzare l'applicazione soltanto per intrattenimento (appunto, come se fosse un social media).1 ott 2020