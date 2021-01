Giorgia Meloni: "Avvocato Conte, mi sono vergognata per Lei e il mercimonio che ha inscenato"

(Agenzia Vista) - Roma, 18 Gennaio 2021 - "Avvocato Conte, stamattina io mi sono vergognata per Lei, non solo per quell'Aiutateci che tradiva la sua disperazione, ma per il mercimonio che ha inscenato in quest'Aula nel tentativo di darne dignità". Così la Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo di Giuseppe Conte. "Voliamo alto... con la Mastella Airlines", ha aggiunto. Camera WebTV