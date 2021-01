Il Lecce vince 1-0 a Reggio Calabria

Nel secondo tempo al 6’ la squadra di Marco Baroni sbaglia un rigore dato per un fallo di mano di Lucioni. Menez si fa parare il tiro dal portiere Gabriel. Al 26’ i salentini rimangono in dieci. Espulso Coda per doppia ammonizione. Mancosu va a un passo dal raddoppio. Successo importante per il Lecce. E’ quarto in classifica con 29 punti insieme alla Spal. Nella diciannovesima giornata di andata i salentini giocheranno domenica 24 Gennaio alle 15 in casa contro l’Empoli.

- Nella diciottesima giornata di andata di Serie B il Lecce vince 1-0 fuori casa contro la Reggina. Nel primo tempo i salentini propositivi. Tachtsidis insidioso. Stepinski non inquadra la porta. I calabresi in contropiede. Del Prato va vicino al gol. Al 28’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Stepinski, colpo di tacco su cross di Adjapong. La Reggina aumenta i ritmi del gioco. Menez sfiora il pareggio. I pugliesi incisivi. Coda non concretizza una buona occasione.