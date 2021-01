Il Nucleo presenta il nuovo album “Oltre”

L’attesa per il nuovo album degli emiliani “Il Nucleo” era grande. La ritrovata band in formazione originale Andrea Zanichelli - voce e chitarra, Marcello Presi - chitarra, Mauro Buratti - basso e synth, Luca Canei – batteria, dopo un lungo periodo di assenza dalla scena musicale italiana ci dimostra di non aver perso ne smalto ne voglia di mettersi in gioco e ci offre su di un piatto d’argento “Oltre” un disco che si muove in modo totalmente disinvolto tra l’indie-rock ,tanto caro alla band e sonorità più elettroniche che rifiniscono e caratterizzano questo nuovo percorso.

“Oltre” è uscito i primi di dicembre (il 7 per l’esattezza) per Latlantite ed a curarne la produzione artistica è stato lo stesso Andrea Zanichelli. Dei dieci brani che lo compongono sono due i singoli estratti. Il primo Cellule Impazzite ci preannunciava durante il lockdown il loro ritorno alla musica ed il secondo, l’omonimo Oltre, ci parla attraverso un videoclip realizzato in collaborazione con Emilia Produzioni del loro nuovo modo di essere e sentire. Le riprese, realizzate all’interno dei territori del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, ci fanno respirare un’atmosfera unica e meravigliosa come unica e stupenda è la canzone. La regia porta la firma dello stesso Andrea Zanichelli che si è dimostrato così, artista a tutto tondo.

All’interno di questo nuovo lavoro spiccano Classe 77 per la sua orecchiabilità minimale, Con le Ossa Intatte che in qualche modo riesce ad unire il pop con il punk sorprendendo chi ascolta, Rumori dal Cosmo e Santiago per le loro atmosfere intime e d introspettive che creano un luogo dove rifugiarsi dal quotidiano. Il risultato è sorprendente.