Il servizio Luce verde arriva a Bari

BARI - Al via a Bari il servizio di infomobilità dell'Aci, "Luceverde”. Grazie all’accordo tra Aci, Aci Bari Bat e la polizia locale, è possibile avere informazioni in tempo reale su traffico, incidenti e viabilità. Sul sito bari.luceverde.it è possibile consultare una mappa interattiva con i principali eventi di viabilità e trasporto pubblico su Bari e provincia oltre ad ascoltare anche i notiziari registrati dalla redazione Luceverde. Un servizio importantissimo per gli automobilisti perché permette in tempo reale di avere informazioni anche su incidenti e problematiche legate al traffico. "Si tratta di un servizio molto utile per gli automobilisti di Bari e della provincia - spiega il presidente dell'Ac Bari Bat, Francesco Ranieri - un modo per avere su un unico sito web tutte le informazioni inerenti la viabilità, dal traffico rallentato alle indicazioni ad esempio su dove parcheggiare"."La convenzione - spiega il comandante della polizia locale, Michele Palumbo - già attiva, ma sarà operativa entro la fine del mese, consentirà di fornire info immediatamente fruibili sulla viabilità metropolitana anche grazie a nuove convenzioni integrative tra il Comando della Polizia Locale di Bari e alcuni Comandi di Polizia Locale di ulteriori comuni dell'area Metropolitana. Il sistema, come già collaudato in altre esperienze similari, contribuirà a migliorare la viabilità metropolitana sotto il profilo della sicurezza stradale anche in conseguenza della preventiva informazione su situazioni di criticità e intasamenti del traffico. Sicuramente un valido supporto anche per tutti gli organi di Polizia stradale presenti sul territorio".Sono state caricate tutte le informazioni inerenti l'emergenza Covid, quindi le restrizioni applicate in base alle zone di appartenenza (gialla, arancione e rossa). Non mancano notizie sui parcheggi e su eventuali comunicazioni delle aziende di trasporto pubblico, dall'Amtab alla Stp alle reti ferroviarie. Un portale unico nel suo genere. Le informazioni vengono diffuse oltre che sul web anche attraverso il canale telefonico (Numero Verde 800 183434), per mezzo delle emittenti radio convenzionate, tramite la webradio Luceverde (https://www.luceverde.it/radio.html), nonché su App per smartphone e tablet:iOS: vai all'App StoreAndroid: vai al Google Play Store