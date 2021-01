Incidente stradale per Morgan De Sanctis

Grave incidente stradale che ha coinvolto il dirigente della Roma Morgan De Sanctis, che percorreva con la sua auto via Cristoforo Colombo, che collega il centro di Roma con il litorale di Ostia. Il 44enne, ex portiere giallorosso, è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale Gemelli di Roma, dopo un primo passaggio a Villa Stuart, dove le sue condizioni sono state ritenute subito serie ma non in pericolo di vita.De Sanctis sarebbe vigile in terapia intensiva ed è stato operato nella notte all'addome, dove gli è stata asportata la milza.