Zucchero, il re del blues torna in radio con il nuovo singolo 'Facile'

MILANO - Zucchero, tra i maggiori esponenti del rock blues in Italia, torna in radio da venerdì 8 gennaio con il nuovo singolo “Facile”, estratto da “D.O.C. Deluxe Edition” , il progetto discografico contenente tutti i brani dell’album “D.O.C.” (certificato platino) più 6 nuove canzoni tra cui “September”, brano in cui Zucchero duetta con Sting.

“D.O.C. Deluxe Edition” è disponibile in formato DOPPIO CD, TRIPLO VINILE COLORATO, DIGITALE e in formato TRIPLO VINILE NERO AUTOGRAFATO (ques’ultimo solo in edizione limitata e in esclusiva per Amazon). Oltre “September” e “Facile” gli altri brani inediti sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don't Make Promises” riscritto per l’occasione da Zucchero con un testo in italiano, “Wichita Lineman”, cover del brano di Jimmy Webb, e gli inediti “Succede” e “Don’t cry Angelina”.

Zucchero tornerà live in anteprima esclusiva all’Arena di Verona con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2021.

Queste le 14 date di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI previste all’Arena di Verona nel 2021:

23 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 22 settembre 2020)

24 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 23 settembre 2020)

25 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 24 settembre 2020)

27 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 25 settembre 2020)

28 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 26 settembre 2020)

29 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 27 settembre 2020)

30 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 29 settembre 2020)

1 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 30 settembre 2020)

2 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data dell’1 ottobre 2020)

4 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 2 ottobre 2020)

5 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 3 ottobre 2020)

6 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 4 ottobre 2020)

7 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 6 ottobre 2020)

8 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 7 ottobre 2020)

I biglietti già acquistati per gli show previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per gli show di aprile e maggio 2021. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link:

https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/