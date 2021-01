Nella notte un incendio è divampato in un'azienda agricola di Cerignola, in provincia di Foggia, in cui ha perso la vita un 55enne romeno che viveva nello stabile insieme alla compagna ed il figlio. La polizia vuol capire se l'incendio sia dovuto ad un gesto suicida dell'uomo, dato che qualche ora prima dell'incendio le forza dell'ordine erano intervenute per allontanare dall'abitazione la donna ed il figlio a seguito di un litigio.A non far escludere agli inquirenti il gesto estremo volontario, ci sarebbero alcuni tagli sugli arti riscontrati sul corpo della vittima, oltre ad un post su facebook che sa di addio, pubblicato poco prima l'incendio: "Baci a tutti, me ne vado. Vi auguro tanta felicità e salute a tutto il mondo ma non si può più vivere così, baci a tutti gli amici".