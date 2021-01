“A casa con voi nel post partum”, da Mater Dei sostegno on line gratuito alla coppia madre-neonato

BARI - Il ritorno a casa delle neo mamme e l’adattamento non solo organizzativo ma anche emotivo al nuovo ruolo rappresenta per le donne, e per la coppia, un momento molto delicato.Il post partum è un periodo segnato da ansia, dubbi e spesso senso di inadeguatezza, e questo periodo di pandemia incide ancora di più nello stato d’animo delle neo-mamme.Ed è per questo che dalla neonatologia del Mater Dei Hospital parte l’iniziativa “A casa con voi nel post partum”- per dire alle neo-mamme che non sono sole.