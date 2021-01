Nuova mappa delle zone a rischio: 5 in area arancione, le altre gialle

ROMA - Il ministro della Salute Roberto Speranza firma le nuove ordinanze per l'assegnazione della fascia di rischio contagio in Italia. Da lunedi due territori passano da rosso ad arancione, undici da arancione a giallo.Quattro Regioni e una Provincia restano in zona arancione:. Tutte le altre sono gialle. Nessuna regione vira verso il rosso. Importante quindi annunciare cheda domenica migrano al colore giallo. Questo si è appreso in prima battuta da fonti del Mnistero della salute.“Per la mortalità c’è una decrescita abbastanza lenta. La situazione delle terapie intensive sta però migliorando. La fascia di età preminente per i ricoveri è quella sopra i 70 anni”, ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa per l’analisi dei dati