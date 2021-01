ROMA - La creazione dell'ospedale nei padiglioni della Fiera del Levante non è ancora terminata, data la carenza dei bagni per i pazienti nella struttura. Per questo motivo la Regione Puglia ha emanato una nuova ordinanza per la creazione dei tracciati dei servizi igienici, con l'inevitabile slittamento al 10 febbraio dell'apertura del neo nosocomio che ospiterà 152 pazienti ripartiti in soli 106 letti di Intensiva, 28 di Intensiva respiratoria, 48 di medicina e 16 di nefrologia.