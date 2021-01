Presidente del Consiglio foggiano 'pistolero'

- Dopo il video del bambino di Taranto, gira in rete un nuovo 'pistolero'. Si tratta del Presidente del Consiglio comunale di Foggia,, immortalato mentre esplode cinque colpi di pistola fuori dalla finestra. Il politico di Forza Italia, finito nell'occhio del ciclone per il video, si difende e sull'Ansa e ribatte le accuse: "Qualcuno si sta divertendo a mettere in giro questi video. Se qualcuno vuole contestare che stavo con una pistola a giocattolo, faccia pure. Mi sembra assurdo che stare con una pistola giocattolo sul balcone di casa possa essere un fatto determinante per chiedere le mie dimissioni. Non mi dimetto. L'ha comprata mio figlio perché è una pistola giocattolo con tappo rosso. E io mi sono assicurato che si trattasse di un'arma a salve".