Radio2, una serata speciale con la musica di Fiorella Mannoia

ROMA - Un nuovo appuntamento esclusivo con la grande musica “live” di Rai Radio2. Giovedì 14 gennaio alle 21.00, dalla sala A di via Asiago, Fiorella Mannoia sarà protagonista di una serata speciale condotta da Malcom Pagani, per presentare il suo ultimo album, “Padroni di niente”, raccontandosi tra musica e parole.

L’evento sarà in diretta su Rai Radio2, in video streaming su RaiPlay e, in differita, su Rai Italia. Una grande serata targata Radio2, per ripercorrere le tappe della carriera di una delle voci più amate e apprezzate del panorama musicale italiano e scoprire insieme “Padroni di niente”, album figlio di questo momento storico particolare e fuori da ogni previsione, che raccoglie pensieri e riflessioni scaturiti da un evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”. “Padroni di niente” è anche il titolo del nuovo singolo attualmente in radio.