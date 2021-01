Recovery Plan, Turco: "Il Paese ora è pronto a correre, la politica non fermi la ricostruzione"

ROMA - "Dopo mesi di lavoro, il Consiglio dei Ministri ha approvato il più grande piano di investimenti mai varato dall’Italia dal dopoguerra. Adesso, il piano potrà essere ulteriormente migliorato in Parlamento, e attraverso il confronto con enti territoriali e società civile. Non solo risorse nel Recovery ma anche una serie di riforme, tra cui la semplificazione amministrativa, il taglio dell'Irpef, la giustizia. Ora il Paese è pronto a correre. È stato un gran lavoro, più importante delle polemiche in corso e ingiustificate davanti alle sofferenze dei cittadini e alla speranza che viene dalla scienza, grazie all’avvio della campagna di vaccinazione. La politica non può e non deve compromettere il processo di rilancio e di ricostruzione già in atto". Così il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti,