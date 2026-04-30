Bisceglie, spari in pieno centro: morto un cameriere 62enne

BISCEGLIE - Spari nel cuore della città di Bisceglie, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita in seguito a un agguato avvenuto nei pressi di una spaghetteria in via Mauro Storelli, a pochi passi dalla posta centrale.

Secondo le prime informazioni, due soggetti armati hanno fatto irruzione all’interno di un esercizio di ristorazione esplodendo colpi di arma da fuoco. Il 62enne, un cameriere, non sarebbe stato il reale obiettivo dell’azione e potrebbe essere rimasto coinvolto accidentalmente.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto, identificare il responsabile e ricostruire il movente.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità cittadina, riportando l’attenzione su un grave fatto di cronaca avvenuto in una zona centrale e frequentata.