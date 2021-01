Renzi: “Pensano di fare a meno di noi? Auguri”

(Agenzia Vista) - Roma, 28 Gennaio 2021 - “Quanto al veto sui nomi io credo che dobbiamo abituarci a seguire l’adagio latino nomina sunt consequentia rerum. Il punto vero è che se lei deve andare in un posto, prima sceglie dove deve andare, poi sceglie il mezzo con cui ci va – va in macchina? va in treno? – poi sceglie con quali persone ci va, e alla fine sceglie se va macchina ci guida. Noi purtroppo non siamo ancora a scegliere chi guida”. Così Matteo Renzi dopo le consultazioni del Presidente della Repubblica con i Gruppi Parlamentari "Italia Viva – PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei Deputati.Renzi ha poi aggiunto: “Se c'è una maggioranza politica, chi sono i membri? Oggi ho letto, ho visto, ho seguito le dichiarazioni di alcune forze politiche che dicono che con noi non si vogliono alleare. È questo il loro obiettivo? Lo dicano. Pensano di poter fare a meno di noi? Auguri”.