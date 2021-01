Una volante della polizia locale di Foggia è stata bersaglio di un lancio di sassi durante la sua attività di controllo della cittadinanza, mentre si trovava in Piazza Italia, da parte di due persone in sella ad una moto. Fortunatamente non ci sono feriti, ma uno dei sassi ha danneggiato il lunotto termico del mezzo.Stefano Berardino, coordinatore provinciale della UIL FPL Polizia Locale Foggia, e Gino Giorgione, segretario provinciale UIL FPL Foggia, hanno commentato il vile gesto: "È evidente che anche in questa città c'è gente che respinge la legalità e, difronte ai costanti servizi che la Polizia Locale sta effettuando su tutto il territorio cittadino, evidentemente si sente infastidita e controllata e reagisce in questo modo".