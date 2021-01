Scorpione punge passeggero in aereo

FORTALEZA - Un è stato punto da uno scorpione durante il durante il viaggio a bordo del volo GOL Linhas Aereas 9185. L’uomo sabato scorso era seduto nel suo posto in business class sul volo di un Boeing 737-800 (registrato PR-GTQ) da Campinas e Fortaleza in Brasile. Il passeggero ha detto di aver sentito qualcosa cadere sulla sua spalla sinistra e si è battuto la camicia per rimuoverlo, non sapendo di cosa si trattasse. E’ stato in quel momento che ha sentito la puntura su una delle dita della mano sinistra. Il passeggero è comunque riuscito a gettare l’animale sul pavimento dell’aereo dove lo ha schiacciato con le scarpe. FORTALEZA - Un è stato punto da uno scorpione durante il durante il viaggio a bordo del volo GOL Linhas Aereas 9185. L’uomo sabato scorso era seduto nel suo posto in business class sul volo di un Boeing 737-800 (registrato PR-GTQ) da Campinas e Fortaleza in Brasile. Il passeggero ha detto di aver sentito qualcosa cadere sulla sua spalla sinistra e si è battuto la camicia per rimuoverlo, non sapendo di cosa si trattasse. E’ stato in quel momento che ha sentito la puntura su una delle dita della mano sinistra. Il passeggero è comunque riuscito a gettare l’animale sul pavimento dell’aereo dove lo ha schiacciato con le scarpe.



Una volta atterrato a Fortaleza è stato immediatamente soccorso dai paramedici del posto i quali sono saliti a bordo, ma non hanno rilevato evidenti segni di sofferenza. Il passeggero non sarebbe mai stato in pericolo di vita. La GOL Linhas Aereas ha confermato la notizia e, oltre all'immediata assistenza, ha di aver già effettuato “Un rafforzamento della fumigazione dell'aeromobile e di avere procedure rigorose per la pulizia e l'igienizzazione dei propri aeromobili. GOL Linhas Aereas si rammarica dell'accaduto e informa che è in contatto con il Cliente per offrire tutto il supporto necessario".