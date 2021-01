L'annuncio di Speranza: "Misure più restrittive"

ROMA - La recrudescenza del Coronavirus in tutta Europa con l'indice RT che sale a 1,03 preoccupa il governo ed i tecnici. In TV Il ministro della Saluteanticipa il prossimo Dpcm che prorogherà le norme in vigore ma con un'ulteriore stretta."Per la prima volta -- nell'ultimo monitoraggio fatto venerdì' l'Rt sale a 1,03, questo significa che l'epidemia è in una fase espansiva. C'è bisogno di stringere non di allargare". Un modo come un altro per dire che richiuderanno tutto? Chissà.Ancora una volta però il ministro riversa la responsabilità sugli italiani: "Le misure, i decreti, le scelte che si fanno a Roma o nelle Regioni sono decisive, ma poi la chiave essenziale è quella del comportamento delle persone".