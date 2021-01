Scuola, Lega: studenti, docenti e famiglie in piazza domani a Bari

BARI - Domani, venerdì 15 gennaio alle ore 10, davanti all'Ufficio Scolastico Regionale di Bari, in Via Castromediano 123, si terrà un presidio di protesta dei giovani della Lega, avente per oggetto la richiesta della ripresa delle attività didattiche in presenza, ma in sicurezza."In 10 mesi dall'inizio della pandemiail Ministro Azzolina non ha fatto nulla di concreto per consentire agli studenti un ritorno a scuola in presenza ed in sicurezza. Troppo facile per lei oggi versare lacrime di coccodrillo e dirsi dispiaciuta per gli studenti, ha avuto soldi e potere di agire ma ha perso tempo con stupidaggini. Né possiamo tacere dinanzi all'atteggiamento di Michele Emiliano che si è inventato la scuola "on demand", creando ancora più confusione nelle famiglie, anziché potenziare il trasporto pubblico locale".Alla manifestazione parteciperanno i parlamentari della Lega, i, ed è previsto un punto stampa con il segretario regionale della Lega Puglia,