Nel secondo tempo il Bisceglie aumenta i ritmi del gioco. Sartore crea problemi alla difesa dei biancorossi. Al 41’ il Bari passa in vantaggio con Antenucci, tiro di destro su cross di Citro. Il Bisceglie va vicino al pareggio con Cittadino. Successo importante per il Bari. E’ secondo in classifica con 38 punti.

- Nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari vince 1-0 a Bisceglie. Nel primo tempo la squadra di Gaetano Auteri propositiva. D’ Ursi non inquadra la porta. La squadra di Giovanni Bucaro in contropiede. Musso insidioso. Sartore non concretizza una buona occasione. Il Bari incisivo. Antenucci sfiora il gol. De Risio pericoloso.